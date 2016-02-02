Yol kontrolünde kaçak ürün ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, otomobil içinde kaçak çakmak, enerji içeceği ve cinsel içerikli bitkisel gıda takviyesi ürün ele geçirildi.
Ula Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kızılyaka Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 790 çakmak, 37 enerji içeceği ve 924 cinsel içerikli bitkisel gıda takviyesi ürün ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araçta bulunan A.I. ve B.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.