Muş'ta parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan çoban köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde bir evin penceresindeki demir parmaklıklara sıkışarak asılı kalan çoban köpeğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek köpeği kurtardı.
Muş Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, "Vatandaşlar köpeği sıkıştığı yerden kurtaramamış. Ekiplerimiz demir parmaklıkları keserek köpeği kurtardı" dedi.
Eser, daha sonra köpeğin karnını doyurduklarını da ifade etti.