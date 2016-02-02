Başıboş atlar yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı

NİĞDE (AA) - Niğde'de başıboş şekilde kent meydanına gelen iki at, dört nala koşarak sürücü ve vatandaşları zor durumda bıraktı.

Efendibey Mahallesinden sahipsiz atların kent merkezine indiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kent merkezinde araç trafiğinden ürken atlar, Bor Caddesi'nde dört nala koşmaya başladı. Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı personeli tarafından bir süre takibe alınan atlar, daha sonra Mezbaha Caddesi'ne doğru yöneldi.

Burada trafiği engelleyen atlar yaklaşık 1,5 saat süren takibin ardından Türkiye Şeker Fabrikaları Ziraat Bölge Şefliğine ait bahçeye girdi. Bir süre burada otlanan atlar, görevliler tarafından yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.

Görgü tanıklarından kuruyemişçi Emre Ümre, caddede atların koşturmasının hoşuna gittiğini belirterek, "İki tane at koşturarak gidiyorlardı, ben de bizim dükkana gelip şeker alacaklar zannettim, ondan sonra muhabirler kameramanlar peşindeydi yani heyecan vericiydi. Trafiği alt üst ettiler ama atların başı boş gezmeleri güzeldi" dedi.