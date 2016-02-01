Halay çekerek sağlıklı yaşama davet ettiler

NİĞDE (AA) - "Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında 4 ülkeden Niğde'ye gelen 20 genç, halay çekerek vatandaşları obezite riskine karşı uyardı.

Litvanya, Letonya, Bulgaristan ve İspanya'dan gelen gençler, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Niğde'nin yöresel türküleriyle eğlenip yoldan geçen vatandaşları da aralarına alarak halay çekti.

Gençler giysilerine iliştirdikleri "Uyuşturucu kullanmıyorum", "Şekerden uzak duruyorum", "Fazla et yemiyorum", "Kendimi eğitiyorum", "Sigara içmiyorum", "Gülüyorum, dans ediyorum", "Yeterli uyuyorum" gibi mesajların yer aldığı dövizlerle dikkat çekmeye çalıştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Lideri Ferhat Sevmez, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 4 ülkeden 20 kişinin etkinliğe katıldığını söyledi.

Sağlıklı yaşamın gerektirdiği koşullara dikkati çekmek için 26 Ocak'ta başlattıkları projenin yarın sona ereceğini ifade eden Sevmez, şöyle konuştu:

"Sağlıklı yaşamla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı pankartlar var. Pankartlar eşliğinde yöresel halk oyunlarıyla birlikte halkımızı sağlıklı yaşama davet ediyoruz, amacımız bu. Ayrıca grubun kendi aralarında yapmış olduğu oturumlarla sağlıklı yaşamak için nelerden uzak durulması gerektiği, günlük hayatta spora, uykuya ne kadar yer ayrılması gerektiği ve sigaraya karşı neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapıldı. Katılımcılardan sigara kullananlardan bazıları sigarayı bıraktı. Bizim de temennimiz Niğde halkının bu tür projeleri yakından takip edip dahil olması."