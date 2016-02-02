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Sudanlı avukat, sığınmacıların sesi oldu

Sudanlı avukat, sığınmacıların sesi oldu
Sudanlı avukat, sığınmacıların sesi oldu
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- Niğde'ye yerleşen sığınmacılardan Sudanlı avukat Ahmet Hamad Fattah, bildiği 4 dil sayesinde kentte yaşayan kendisiyle aynı durumdaki 446 aile ile devlet kurumları arasında gönüllü tercümanlık yapıyor - Fattah: - "Türkçe bir atasözü var 'İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir' diye, onun için hepsinin gözü kulağı oluyorum"

NİĞDE (AA) - BETÜL ABBAK - Niğde'ye 8 yıl önce sığınmacı olarak yerleşen Sudanlı avukat Ahmet Hamad Fattah (40), bildiği 4 dil sayesinde kentte yaşayan diğer sığınmacıların en büyük destekçisi durumunda.

Ülkesinde avukatlık yapan ve siyasi nedenlerle ülkesini terk eden Fattah, 8 yıl önce Niğde'ye yerleşti. Geçimini devletten aldığı yardımlarla ve yaz aylarında inşaatlarda çalışarak sağlayan Fattah, ana dili Arapça dışında Türkçe, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Niğde'ye gelen sığınmacılar için gönüllü tercümanlık yapan Fattah, kente adım atan yabancıların ilk başvurduğu kişi oluyor. Sığınmacılar ile devlet kurumları arasında adeta köprü olan Fattah, kendisi gibi ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar için büyük çaba gösteriyor.

Fattah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde Sosyal Hizmetler Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne her sabah düzenli olarak gittiğini, vakıf görevlileri ile sığınmacılar arasında iletişim sağladığını belirtti.

Mülteci ve sığınmacı olarak kentte barınan 446 ailenin tümüyle yakından ilgilendiğini anlatan Fattah, şunları kaydetti:

"Niğde'de Iraklı 180, İranlı 125, Suriyeli 82, Afganistanlı 45, Somalili 11 aile var. Yemen'den bir ve Filistin'den de 2 aile kente yeni geldi. Onlara tercümanlık yapıyorum. Bütün mülteci ve sığınmacıların evlerini bildiğim için görevlilerle birlikte ailelere gidiyoruz. İncelemelerde ne zaman ve neden geldiklerini, kaç kişi olduklarını, evlerinde hasta olup olmadığını, çalışıp çalışmadıklarını, ailede engelli var mı yok mu, geçimini nasıl sağladıklarını soruyorum."

Fattah, güne erken saatlerde başladığını, her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sığınmacı ailelerin evlerine giderek SYDV tarafından sağlanan ekmekleri dağıttığını vurguladı.

Her gün yaklaşık 25 kişiyle görüştüğünü, sığınmacıların sağlık, eğitim, giyim gibi her türlü ihtiyacını karşılamak için yardımcı olduğunu ifade eden Fattah, "Bu işi benden başka yapan kimse yok. Çocukların okul kaydında ya da hastanede ihtiyaçları olduğunda beni arıyorlar. Hemşireler arıyor 'Ahmet abi gel' diyorlar. Tercümanlık yapıyorum ya doğum oluyor ya da başka bir sıkıntı varsa arıyorlar, gece gündüz demeden gidiyorum. Suriyeli çocukların aşılarını yaptırıyorum" diye konuştu.

- "Hepsinin gözü kulağı oluyorum"

Sağlığı yerinde olduğu sürece ihtiyacı olan herkese yardımcı olmayı sürdüreceğini vurgulayan Fattah, şunları dile getirdi:

"Elhamdülillah sağlığım yerinde bana ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyorum. Buradakiler gariban, onun için yardım ediyorum. Türkçe bir atasözü var, 'İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir' diye, onun için hepsinin gözü kulağı oluyorum. Çok şükür mutluyum, iyilik yapıyorum. 24 saat çalışıyorum, 8 yıldır bir lira almadım. Sağlığım iyi oldukça devam edeceğim. İki kızım var, biri 15, biri 8 yaşında. Küçük kızım Niğdeli çünkü burada doğdu. Büyük kızım imam hatip okulu öğrencisi. Çocuklarımı çok göremiyorum, sabah uyuyorlar akşam geldiğimde de yatmış oluyorlar. Neredeyse artık beni tanımayacaklar."


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