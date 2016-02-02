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Ahmet Kuru, doping cezasına itiraz edecek

Ahmet Kuru, doping cezasına itiraz edecek
Ahmet Kuru, doping cezasına itiraz edecek
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- Ordusporlu futbolcu Ahmet Kuru: "Hiçbir şekilde müsabakayı etkilemek amaçlı ilaç kullanmadığım için bu cezanın indirilmesi amacıyla TFF Tahkim Kurulu'na da itiraz etmeyi düşünüyorum"

ORDU (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Ümraniyespor maçında Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı'na aykırı eylemde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay resmi müsabakalardan men cezası alan Ordusporlu futbolcu Ahmet Kuru, TFF Tahkim Kurulu'na itiraz edeceğini bildirdi.
Ahmet, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, PFDK'nın kendisine 6 ay resmi müsabakalardan men cezası verdiğini belirtti.
Hiçbir şekilde müsabakalarda performansını artırmak amacıyla ilaç kullanmadığını savunan Ahmet Kuru, şu ifadeleri kullandı:
"15 Kasım 2015 tarihinde oynanan Ümraniyespor- Orduspor müsabakasında yapılan test sonucu, tarafımdan alınan örnekte yasaklı maddeye rastlanmıştır. Ancak yapılan incelemeler sonucunda örnekte yasaklı madde çıkmasına 5 Mayıs 2015 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında tedavi amaçlı aldığım ilaçların sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Alınan örnekte "clomifene" maddesi bulunmuştur. Hiçbir şekilde müsabakalarda performansımı artırmak amacıyla ilaç kullanmadım. Sadece tedavi amaçlı olarak ligin bitmiş olduğu ve hiçbir maçın olmadığı tarihlerde kullandığım ilaçlar buna sebebiyet vermiştir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji uzmanlarının yaptığı incelemede, kullandığım ilacın normalde 2 ay vücutta kalabileceği fakat bazı vücutlarda daha uzun kalabileceği rapor edilmiştir. Zaten PFDK da bu durumu dikkate alarak Dopingle Mücadele Talimatı'nın 39. maddesini de göz önünde bulundurarak indirim sebeplerini uygulamış ve tarafıma 2 yıl yerine 6 ay ceza vermiştir. Ancak hiçbir şekilde müsabakaları etkilemek amaçlı ilaç kullanmadığım için bu cezanın indirilmesi amacıyla TFF Tahkim Kurulu'na da itiraz etmeyi düşünüyorum."

- "Çok üzgünüm"

Ahmet Kuru, böyle bir şeyle karşılaştığı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bilindiği üzere ben Orduspor'a yıllardır hizmet verdim. Alacaklarım olmasına rağmen takımı yeniden ayağa kaldırmak ve hak ettiği yere gelmesi için mücadele vermek amacıyla Orduspor'a yeniden geldim. Sezon başında Orduspor yönetimi ile görüşmemizde takıma ağabeylik yapmak ve destek vermek amacıyla geri döndüm. Transferin son dakikalarında bir başka takım ile sözleşme imzalamak üzereyken Orduspor aradığında hiç düşünmeden burayı tercih ettim ve boş mukaveleye imza attım."
Şu ana kadar Almanya ve Türkiye'de olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadığını, 3 takımda play-off'a kalma başarısı gösterdiğini, futbol oynadığı hiçbir takımın küme düşmediğini belirten Ahmet Kuru, "Almanya profesyonel liglerinde ilk defa bir Türk olarak gol kralı olma başarısını gösterdim. Şu ana kadar 380 maçta 120 gol attım ve kariyerimi doping yaparak asla lekelemek istemem. Buna ihtiyacım da yok zaten. İnşallah bu cezanın daha da indirilmesi amacıyla Tahkim Kurulu'na yapacağımız başvuru sonucu TFF Tahkim Kurulu tarafıma verilen cezada indirim yapar ve ben de Orduspor Kulübü'ne hizmet vermeye kaldığım yerden devam ederim" değerlendirmesinde bulundu.


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