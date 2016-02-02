CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "(Atatürk posterinin indirilmesi iddiaları) O konuyla ilgili olarak bir komisyon kuruldu. Gereği yerine getirilir. Olayın olup olmadığı konusunda bir netlik yok" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Torun, İl Başkanı Atilla Şahin ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Genel başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra Ordu'ya ilk ziyareti olduğunu belirten Torun, fırsat buldukça memleketini sık sık ziyaret edeceğini ve halkla bir araya geleceğini ifade etti.

Torun, Ordu'nun büyükşehir olmasından sonra daha iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulayarak, "Ordu gerçek manada hizmeti hak ediyor. Çok farklı bir büyükşehir. Biz değişik şehirlere de gittiğimizde Ordu'nun güzelliğini başkalarından duyabiliyoruz. Bu da bizlere gurur veriyor. İnanıyorum ki sizler de üzerine katacaksınız. İnşallah güzel hizmetlere vesile olursunuz. Yeni binanızda da güle güle oturunuz" diye konuştu.

Burada bir gazetecinin, CHP'li bir milletvekilinin Atatürk posterini indirdiğine yönelik sorusunu yanıtlayan Torun, söz konusu iddiaya ilişkin, 3 kişilik heyetin çalışma yürüttüğünü belirterek, "O konuyla ilgili bir komisyon kuruldu. Gereği yerine getirilir. Olayın olup olmadığı konusunda bir netlik yok. Genel merkez nezdinde de bir açıklama yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İki dönem Ordu belediye başkanlığı, bir dönem de Ulubey ilçe belediye başkanlığı yapmış ve bu birikim ve tecrübesiyle de CHP gibi bir partide genel başkanın listesinden parti merkezine girmesi suretiyle yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmayı başarmış bir arkadaşımızdır. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret, basına kapalı devam etti.