Fatsa'da nüfus artışı

ORDU (AA) - Fatsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Murat Süsün, ilçe nüfusunun önceki yıla göre 2 bin 707 kişi arttığını söyledi.

Süsün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 108 bin 365 olan ilçe nüfusunun 2 bin 707 kişi artarak 111 bin 72'ye yükseldiğini belirtti.

Verilere göre, 2015 yılında bazı mahallelerin nüfusunda artış, bazıların da ise düşüş yaşandığını vurgulayan Süsün, "2015 yılında Ayazlı, Dolunay, Dumlupınar, Evkaf, Fatih, Kurtuluş, Mustafa Kemal Paşa, Sakarya ve Şerefiye Mahallesinde nüfus arttı. Hamlık, Konakbaşı, Meşebükü ve Taşlıca Mahallesi nüfusunda ise düşüş yaşandı" dedi.