Karlı yolları Salih ustanın hedikleriyle aşıyorlar

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Son yılların en fazla karının yağdığı Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, karda batmadan yürüyebilmek için giyilen hediklere yeniden ilgi göstermeye başladı.

Hedik, son yıllarda kullanımı oldukça azalsa da Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde köylülerin vazgeçilmez eşyaları arasında yer alıyor. Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi'nde yaşayan hedik ustası Salih Çapa (70) adeta teknolojiye direnerek, kendi imkanlarıyla yaptığı hedikleri satışa sunuyor.

Hedik ustası Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır hedik yaptığını belirterek, "Dededen kalma mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Son yıllarda hediklere ilgi azalsa da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız hedik kullanımını sürdürüyor" dedi.

Bölgedeki son hedik ustası olduğunu anlatan Çapa, elinden geldiği kadar kendi atölyesinde hedik yapımına devam ettiğini söyledi.

Çapa, çiftini 50 liradan satışa sunduğu hediklere son günlerde ilginin arttığına işaret ederek, "Vatandaşlarımız özellikle ormana ya da yolun kapalı olmasından dolayı ulaşımın sağlanamadığı yerlere gittiklerinde mutlaka yanlarında hedik bulunduruyor" diye konuştu.

Eski geleneklerden olan hediği unutturmamak adına kısıtlı imkanlarla üretim yaptığını anlatan Çapa, "Geçmiş yıllarda her evde iki üç çift hedik olurdu. Şimdi hedik kullanımı çok azalsa da bazı vatandaşlarımız bu geleneklerinden inatla vazgeçmiyor. Özellikle yaylada yaşayanlar mutlaka her kış hedik satın alıyor. Bu sene de karın fazla yağmasından dolayı hediğe olan ilgi yeniden arttı" ifadesini kullandı.

- "40 senedir bu geleneğimizi sürdürmeye gayret ediyorum"

Salih Çapa, geçmişte araç kullanımının az olmasından dolayı hediklerin çok lazım olduğunu dile getirerek, "Ben 40 senedir bu geleneğimizi sürdürmeye gayret ediyorum. İmkanlarım elverdiği sürece bu işe devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Hediklerin 1-2 metrelik karda bile batmadığını ve insanların bu nedenle rahatlıkla yürüyebildiğini belirten Çapa, "Bir saatte gitmek istediğin yere bu hedikler sayesinde 10 dakikada varabilirsin. Bu da oldukça zaman tasarrufu sağlıyor" dedi.

Çapa, hedik yapımını şöyle anlattı:

"Daha dayanıklı olmasından dolayı kestane ağacından ince çıta elde ediyoruz. Daha sonra bunları atölyede işleyerek yuvarlak hale çeviriyoruz. Ardından da iple örülmesini sağlıyoruz. 4-5 saatte bir çift hediği hazır hale getirebiliyorum. Daha önce 1-2 saatte yapıyordum. Şimdi yaşlılıktan olsa gerek biraz zamanımı alıyor ama buna rağmen hedik yapımından vazgeçmedim. Çünkü geçimimi bununla sağlıyorum."

Çapa, zaman zaman il dışından da talepler geldiğini, bunları da karşılamaya çalıştığını sözlerine ekledi.