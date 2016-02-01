Ordu'da asayiş

ORDU (AA) - Ordu Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 14 bin 306 paket kaçak sigara, 18 adet ecstasy hap, 10 gram esrar ve 8 gram kannobinoid (bonzai) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 14 bin 306 paket kaçak sigara, 18 adet ecstasy hap, 10 gram esrar ve 8 gram kannobinoid (bonzai), 1 şişe kaçak içki, 3 adet sahte para, 3 adet sahte sürücü belgesi ve sahte çek ele geçirildi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlarda 82 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildiği belirtilerek, 4 kişinin çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.