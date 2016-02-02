Orduspor, Adana ASKİ maçı hazırlıklarına başladı





ORDU (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında sahasında Adana ASKİ ile karşılaşacak Orduspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Başantrenör Levent Deringöl yönetiminde, Durugöl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve oyuncuların tamamının katıldığı antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Deringöl, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana ASKİ maçının önemine vurgu yaparak, "Ligde kalmak adına kazanmamız gereken bir maça daha çıkacağız ama işimiz kolay değil. Rakibimizin son sırada olması kimseyi aldatmasın, çok güçlü bir takımla oynayacağız" dedi.

Rakiplerinin devre arasında 4 oyuncu transfer ettiğini belirten Deringöl, "Adana ASKİ, bu oyuncularla çok güçlendi. Bana göre ligin en güçlü ekiplerinden birisi" diye konuştu.

Adana ASKİ'nin ligde kalmak için Orduspor'u yenmek isteyeceğine dikkati çeken Deringöl, şöyle devam etti:

"Bu parola ile Ordu'ya gelecekler. Tek hedefleri ligde kalmak ama Orduspor olarak bizim de galibiyet ve puanlara ihtiyacımız var. Biz de mutlak kazanmalıyız. Rakibimize ligin ilk yarısında yenildik. Şimdi saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanarak rövanşı almak istiyoruz. Bu konuda oyuncularıma güveniyorum."

Adana ASKİ maçında taraftarlara çok ihtiyaç duyacaklarını dile getiren Deringöl, "Bütün taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Onların vereceği destek çok önemli. Taraftarımız bizim için her zaman itici bir güç olmuştur. Aynı gücü arkamızda hissetmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.