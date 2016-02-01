Orduspor Başantrenörü Deringöl:





ORDU (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi'ne 86-65 mağlup olan Orduspor'da alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Başantrenör Levent Deringöl, kulübün Durugöl Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları Yakın Doğu Üniversitesi karşısında ummadıkları mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Özellikle rakip takımın yeni transferi Yelana Leuchanka'nın kendilerini çok zor durumda bıraktığını belirten Deringöl, "Açıkçası bu oyuncu karşısında bir şey yapamadık. Maalesef mutlak kazanmamız gereken bir maçtan mağlup ayrıldık. Üzgünüz" dedi.

Maç boyunca şansın Orduspor'dan yana olmadığını söyleyen Deringöl, "Özellikle dış şutların potaya girmemesi farklı bir skor ortaya çıkardı. Bazı oyuncularımızın da istediği oyunu oynayamaması nedeniyle mağlubiyet kaçınılmaz oldu" diye konuştu.

Deringöl, Orduspor olarak bu sezon ligde kalmak için gayret ettiklerini vurgulayarak, "Yakın Doğu Üniversitesi'ne yenilerek ligde kalma şansımızı zora soktuk. Kazanabileceğimiz daha çok maç var ancak açık söylemek gerekirse bundan sonra rakiplerimizin ve bizim alacağımız sonuçlar kimin ligde kalacağı veya düşeceğini belirleyecek. Biz son maça kadar inancımızı yitirmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sahalarında oynayacakları Adana ASKİ maçına değinen Levent Deringöl, "Yine önemli bir maça daha çıkıyoruz. Kendimizi daha fazla sıkıntıya sokmamak için kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de çok çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.