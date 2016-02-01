Orduspor Kulübü Başkanı Pamuk:





ORDU (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'u 1-0 yenerek ligdeki 3. galibiyetini alan Orduspor, önümüzdeki haftalar için umutlandı.

Ligin 20. haftasında 16. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. 13 puanı bulunan mor-beyazlı ekibin, yoğun kar yağışı nedeniyle Pazarspor ile sahasında oynayacağı müsabakanın ertelenmesi üzerine bir maç eksiği bulunuyor.

Kulüp başkanı Yaşar Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Konya Anadolu Selçukspor ile karşılaştıklarını anımsatarak, "Galibiyet için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önemli olan bu galibiyetleri sürdürmek. İnşallah bundan sonra daha fazla galibiyet alırız" dedi.

Orduspor'un ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Orduspor - İstanbulspor: 0-2

Pazarspor - Orduspor: 1-1

Orduspor - Konya Anadolu Selçukspor: 2-2

Menemen Belediyespor - Orduspor: 0-0

Orduspor - Bandırmaspor: 1-4

Sarıyer - Orduspor: 2-0

Orduspor - Nazilli Belediyespor : 1-1

BUGSAŞ Spor - Orduspor: 2-0

Orduspor - Hacettepe: 2-3

Hatayspor - Orduspor: 1-1

Orduspor - Alpedo Kahramanmaraşspor: 0-2

Ümraniyespor - Orduspor: 1-0

Orduspor - Anadolu Üsküdar 1908: 1-0

Kırklarelispor - Orduspor: 0-2

Pendikspor - Orduspor: 1-0

Orduspor - Fethiyespor: 3-3

Bayrampaşa - Orduspor: 0-0

İstanbulspor - Orduspor: 3-0

Orduspor - Pazarspor: (Ertelendi)

Konya Anadolu Selçukspor - Orduspor: 0-1

