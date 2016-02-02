Orduspor Kulübü Başkanı Pamuk:





ORDU (AA) - Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, kulübün toplam borcunun 84 milyon 664 bin lira olduğunu açıkladı.

Pamuk, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve kulübün avukatları ile Durugöl Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Orduspor'un mali yapısı ve borçlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Orduspor'un borçlarını, bağımsız denetim firmasına incelettiklerini belirten Yaşar Pamuk, rapor haline getirdikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşmayı uygun gördüklerini vurguladı.

Pamuk, eski yönetim dönemine ait borçları ve yapılan bütün işlemleri en ince ayrıntılarına kadar araştırdıklarına dikkati çekerek, "Yerli ve yabancı futbolcu, eski yönetim kuruluna, eski kulüp başkanı Nedim Türkmen'e, faktoring, vergi-sigorta, iç piyasa, personel ve başka kulüplere olan borçları ve otopark borcu da dahil olmak üzere kulübün toplam borcu 84 milyon 664 bin liradır" diye konuştu.

Borçlar arasında, en fazla alacaklı olanların eski kulüp başkanı Nedim Türkmen ile yerli ve yabancı futbolcular olduğunu ifade eden Pamuk, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 2 milyon liranın üzerinde borç ödedik ancak borçların faizleri her geçen gün işliyor. Bundan dolayı borç miktarı her geçen gün artıyor. Orduspor'un gerçek borcu ortadadır. Keşke Orduspor Kulübü borçsuz bir kulüp olsaydı ama maalesef bu kulüp bir şekilde borçlandırılmış ve borç 84 milyon liraya kadar çıkmış" diye konuştu.

Yaşar Pamuk, yapılan denetimlerde bazı usulsüzlükleri de tespit ettiklerini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Eski başkan Nedim Türkmen'in, kulübe borç verdiği iddiasıyla kulüpten tahsil ettiği faiz yaklaşık 3 milyon liradır. Bu faiz kararını uygularken ne genel kurul ne de yönetim kurulu kararı yoktur. Aynı şekilde kardeşi Adem Türkmen kulüpten faiz tahsil etmiş, bunun da hiçbir kararı yoktur. Nedim Türkmen, 2010 yılında bir şirketten kullandığı 800 bin lira borcun erken kapanmasına rağmen faizi devam ettirmiş, kulüp 430 bin lira zarara uğratılmıştır. Aynı şekilde futbolcu Barral için erken fesih adı altında 2 milyon 554 bin lira ödeme yapılmıştır. Bazı hesaplar torba olarak kullanılmış, muhasebenin genel kabul görmüş ilkelerinin dışında ve hayali olarak kayıt altına alındığı görülmüştür. Kapatılan bazı hesaplar ise hayalidir."

Pamuk, Orduspor'a 2013 yılında alınan tüm araçların herhangi bir teklif verilmeden bir kişiye satılarak kurumun zarara uğratıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"İçinde yönetim kurulu üyelerinin de olduğu bazı firmalardan yüklü faturalar alınmış, karşılığı ödendi gözüken bu faturalarda yazan kalemlerin kulüp binasıyla alakası olmadığı görülmüştür. Orduspor Kulübü'nden Sportif AŞ'ye gerçeği yansıtmayan faturalar kesilmiş, böylece Sportif AŞ gelirleri Orduspor'a aktarılarak şirket borçlandırılmıştır. Ayrıca çekilen kredilerin tamamı şahsi alacakları için kullanılmış ve kulübün sigorta, piyasa ve personel borçları ödenmemiştir."

Tespit edilen hukuksuz konularla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirten Pamuk, "Bu gördüğümüz ve tespit ettiğimiz eksiklerle ilgili hukukçularımız ve mali müşavirlerimiz çalışıyor. Bunlarla ilgili hukuki haklarımızı arayacağız" dedi.

Pamuk, bu sezon hem futbol hem de basketbol takımını ligde tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Orduspor'un mali sorunları ortada. Bu nedenle 2,5 milyon hemşehrimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.