Ünye Belediyesi Meclis Toplantısı

ORDU (AA) - Ünye Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Meclis Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Çamurlu Mahallesi'nde bulunan tarihi konağın ve parselinin 10 yıl süre ile Ünye Belediyesi Konuk Evi olarak kullanılması kabul edildi.

Çamyar, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu alan İnönü İlkokulu'nun karşısındaki çift merdivenli bina ve Kültür Yolunun da bir parçası. Dolayısıyla biz bu binayı ve bahçesinde oluşmuş 3 parseli yeniden dizayn ediyoruz. Burayı Ünye'ye gelen misafirlerimizin hem bahçesinde, hem içinde ağırlanabileceği bir şekle getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili yetki istiyoruz" dedi.

