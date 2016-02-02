Federasyon Kupası'nı, Süper Lig ile taçlandırmak istiyor

OSMANİYE (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu yıl ilk kez düzenlediği Kadınlar Federasyon Kupası'nı kazanan Osmaniye Gençlik, bu başarısını Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.



Mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi B Grubunda, 14 maçta, 11 galibiyet, 3 yenilgi alan Osmaniye ekibi, Federasyon Kupası'nı kazanmanın moraliyle başladığı ikinci yarıyı kayıpsız sürdürüyor.



Kulüp başkanı Murat Teke, AA muhabirine, Federasyon Kupası'nı kazanan ilk kulüp olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Teknik heyet ve sporculara güvendiğini, ikinci yarıda bütün maçları kazanarak Süper Lig vizesi için play-off'a yükseleceklerine inandığını ifade eden Teke, "Grupta liderin iki puan gerisinde üçüncü sıradayız. Sezon başında iyi bir takım kurduk ve bunu Federasyon Kupası şampiyonu olarak göstermiş olduk. Kazandığımız Federasyon Kupası'nı, Süper Lig ile taçlandırmak istiyoruz. Bu moralle ligin ikinci yarısında bütün maçları kazanacağımıza inanıyoruz. Takımımızın Süper Lig'e yükselmesi için başka şansı yok" diye konuştu.



Antrenör Mehmet Özkan, Federasyon Kupası'nda zorlu bir süreç yaşandığını, kupanın şampiyonu olmanın sporcuları motive ettiğini vurguladı.



Özkan, "Kupada bize şans verilmiyordu, fakat biz takım olarak kazanacağımıza inanarak gitmiştik. Sporcularımız da gerekeni yaptılar. Kupa bizim için takım olma adına, neler yapabileceğimizi göstermek ve kendimizi ispat etmek adına önemli oldu. Osmaniye Gençlik'in asıl hedefi Süper Lig'dir. Kupayı kazanmanın moraliyle başladığımız ikinci yarıda, maçlarımızı kazanarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Takım kaptanı Tuğçe İnöntepe, takımda arkadaşlığın iyi olduğunu bunun başarıyı beraberinde getirdiğini anlattı.



Ligin ilk yarısında talihsiz mağlubiyetler alındığını, ikinci yarıdaki bütün maçları kazanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini aktaran İnöntepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kaliteli sporculardan kurulu iyi bir takımız. Daha önceden de birbirimizi tanıyoruz. Asıl hedefimiz Süper Lig. İlk yarıda aldığımız mağlubiyetleri ikinci yarıda telafi edeceğimize inanıyoruz. Süper Lig'e yükselmek için bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunu başaracak güçteyiz."