Osmaniye'de 2015'de 21 bin 421 iş başvurusu oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de İş-Kur'a bir yılda 21 bin 421 başvuru olduğu bildirildi.



İş-Kur İl Müdürü Abdulkadir Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılı verilerine göre kayıtlı işsiz sayısının 17 bin 685 olduğunu, bunların 8 bin 159'unu kadınların oluşturduğunu belirtti.



Kentte bir yılda 5 bin 287 kişinin işe yerleştirildiğini kaydeden Şahin, işe yerleştirilenlerin yüzde 52'sinin ilkokul, yüzde 31'inin lise mezunu olduğunu aktardı.



Kurum tarafından 2015'de 627 kurs ve program düzenlendiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kurs ve programlara 3 bin 543 kadın, 4 bin 3'ü erkek toplam 7 bin 546 kişi katıldı. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 67 grup program düzenlenmiş bin 558 kadın, bin 927 erkek, 3 bin 485 kişi geçici süreli istihdam edildi. İstihdam garantili olarak düzenlenen 8 kursta, 59 kadın, 45 erkek olmak üzere 104 kursiyere eğitim verildi. Bunlardan 48 kişi istihdam edildi."



Şahin, istihdamın artırılması ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

