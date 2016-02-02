Osmaniye'de asayiş

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ayında gözaltına alınan bin 75 kişiden 115'i tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan bin 75 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sırasında yakalandı.



Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 11 bıçak, 201 kilo eroin, 5 kilo 185 gram esrar, 41 adet uyuşturucu hap, 191 bin 12 paket kaçak sigara, 9 kilo 300 gram tütün, bin 900 lira sahte para ele geçirildi.



Olaylarla ilgili gözaltına alınan bin 75 kişiden 115'inin tutuklandığı, 960'ının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

