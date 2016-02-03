Osmaniye'de eğitim projesi kabul edildi

OSMANİYE (AA) ? Osmaniye'de "Yatırım Projeleri Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi" projesinin kabul edildiği bildirildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, kurum projesinin DOĞAKA Teknik Destek Programı kapsamında desteklendiğini belirtti.



Proje sayesinde, il ve ilçelerde görevli 15 kurum personele 5 gün eğitim verileceğini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Eğitimin amacı katılımcıların yatırım projelerinin teknik, ekonomik ve mali açıdan değerlendirme kapasitelerinin oluşturulması ve fizibilite raporu hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaların farkındalığının artırılmasıdır. Bu kapsamda 15 teknik personele 5 gün süre ile 35 saat eğitim verilecek. Eğitimciler değişik sektörlerde var olan teknik, ekonomik ve mali değerlendirmeye ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak kuramsal yapıyı gerçek uygulamalarla örtüştüreceklerdir."



Sağlam, eğitimin sonunda katılımcıların, fizibilite hazırlama konusunda teknik, ekonomik ve mali yönden gerekli bilgiye sahip olacağını, bir fizibilite raporunun sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirebileceklerini belirtti.

