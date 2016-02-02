Osmaniye'de kablo hırsızlığı

OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde, Türk Telekom'a ait telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Harkaçtığı köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği Nesimi K., idaresindeki 23 K 2824 plakalı otomobili bir süre takip ettikten sonra Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli Köyü'nde durdurdu.
Araçta bulunan köpekle av yapmaya gittiğini öne süren şüpheliler otomobilden indirilerek yapılan aramada 135 metre telefon kablosu, 1 adet tahra ve 1 adet kesici bulundu.
Zanlılar ilk sorgusunda kabloların Türk Telekom'a ait telefon kabloları olduğunu itiraf etti.
Gözaltına alınan Nesimi K., Muhammet B., Onur K. ve Barış B. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.