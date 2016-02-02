Osmaniye'de "Kış Kampı"

OSMANİYE (AA) - Türkiye'de öğrenim gören 150 yabancı uyruklu öğrenci, Osmaniye'deki Aslantaş Gençlik Doğa Kampı'nda misafir edildi.



Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yaptığı açıklamada, İslam ülkelerine mensup 150 öğrencinin, Aslantaş Gençlik Doğa Kampı'nda konuk edildiğini belirtti.



Öğrencilerin okçuluk, dağ bisikleti, basketbol, voleybol, futbol, matrak gibi etkinliklere katıldığını belirten Demir, "Yabancı uyruklu misafirlerimizi konuk etmek bizleri mutlu etti. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu bünyesindeki farklı ülkelerden gelen misafirlerimize Hacivat ve Karagöz gösterimi sunuldu. Kampta ayrıca İslam ülkelerinin bilgi, uzmanlık ve tecrübe paylaşımını, gerekliliğini içeren genel istatistiksel bilgiler ile birliğin oluşum amacı ve hizmetlerinden bahsedilen sunum yapıldı. Gençlerimiz burada görüş ve önerilerini paylaşma imkanı buldu" ifadelerini kullandı.