Osmaniye'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.



Osmaniye Doğa ve Motor Sporları Eğitim Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlatılan kampanyada toplanan ekmek ve atık yiyeceklerin yaban hayatının desteklenmesi amacıyla, yüksek rakımda kar örtüsünün bulunduğu bölgelere bırakıldığını söyledi.



Zorkun Yaylası ve çevresindeki yaylalarda çeşitli yaban hayvanlarının olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanları için ekmek ve yemek bırakma kampanyası düzenledik. Bu kampanyada fırıncılardan bine yakın ekmek toplandı. Bunlar yemek atıklarıyla Olukbaşı, Mitisin, Zorkun yaylalarına bırakıldı. Karla kaplı dağ yamaçlarında, yaban hayvanlarının zor durumda olduklarına şahit olduk. Böyle bir etkinlik düzenlediğimiz için mutluyuz. Kış aylarında yaylaya giden vatandaşlarımızın evlerindeki atık yemekleri, ekmekleri de yanlarına alarak doğaya bırakmalarını istiyoruz."



Doğan, yaban hayatını desteklemek için yemleme çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

