Osmaniye'de yol yapım çalışmaları

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'ni D-400 karayoluna bağlayan Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi'nin yapım çalışmaları başladı.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara yaptığı yazılı açıklamada, yapımına başlanan Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi'nin D-400 Karayolunu Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesinin de bulunduğu Fakıuşağı Mahallesi'ne bağlayacağını bildirdi.
25 metre genişliğinde çift yönlü caddede altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Kara, asfalt çalışması ve sanatsal yapıların tamamlanmasıyla Osmaniye en güzel caddelerinden birine kavuşacağını kaydetti.
Kara, Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi tamamlandıktan sonra, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut Heykeli ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu arasındaki yolun yapımına başlanacağını belirtti.