OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 'Yüzme hakemliği kursu' düzenleneceği bildirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yaptığı açıklamada, kursun 25-28 Şubat tarihinde düzenleneceğini belirtti.
Kentte yüzme branşında hakem bulunmadığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Osmaniye'de olimpik yüzme havuzumuzda spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Yüzme branşında başarılı sporcular yetiştiriliyor. Fakat yüzme branşında hakem olmadığından yüzme federasyonu öncülüğünde yüzme hakemlik kursu açıyoruz. Kurs için kayıtlarımız başladı. Kursa, 18-35 yaş arasındaki kişiler müracaat edebilir."
Demir, başvuruların kurumlarına yapılabileceğini belirtti.