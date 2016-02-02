Her 100 satışın 65'i dizel oldu

ODD verileri açıklandı. 2016 yılı Ocak ayında, otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %46,45 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10.850 adet ile sahip oldu.

2016 yılı Ocak ayında, dizel otomobil satışlarının payı %64,34’e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise %51,88’e yükseldi.

2016 yılı Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %80,23’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %48,52 pay alan C (11.334 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,37 pay, 11.299 adet) oldu.

2016 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,19 pay ile Van (6.379 adet), ardından %11,65 pay ile Minibüs (1.090 adet), %11,54 pay ile Kamyonet (1.080 adet) ve %8,62 pay ile Pick-up (806 adet) yer aldı.