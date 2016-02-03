Yerel Haberler

Mercedes'ten Türkiye rekoru

Mercedes'ten Türkiye rekoru
Mercedes'ten Türkiye rekoru
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2015 yılında otobüs ve kamyon üretiminde 49 yıllık uzun ve başarılı tarihinin rekorunu kıran Mercedes benz Türk 1967'den bu yana toplam 964 milyon avro yatırım yaptı.

Mercedes-Benz Türk 63.055 adetle tarihinin en yüksek satış hacmini gerçekleştirdi. ·Günümüzde 6.000’in üzerinde çalışanı olan şirket, bayi ve servis ağında 4.000 kişiye istihdam sağlıyor.

·Mercedes-Benz Türk 2015 yılında bir kez daha kendi rekorlarını kırarak tarihinin en yüksek üretim ve satış rakamlarına ulaştı. Şirket 991 adet otobüs, 19.060 adet kamyon, 8.440 adet hafif ticari araç ve 30.333 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. İkinci el satışları ise 4.298 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk, 2015 yılında yüksek ekip performansıyla ulaşılan toplam 63.055 araç satışı ile yeni bir rekora imza attı.


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