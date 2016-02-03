Mercedes'ten Türkiye rekoru

Mercedes-Benz Türk 63.055 adetle tarihinin en yüksek satış hacmini gerçekleştirdi. ·Günümüzde 6.000’in üzerinde çalışanı olan şirket, bayi ve servis ağında 4.000 kişiye istihdam sağlıyor.

·Mercedes-Benz Türk 2015 yılında bir kez daha kendi rekorlarını kırarak tarihinin en yüksek üretim ve satış rakamlarına ulaştı. Şirket 991 adet otobüs, 19.060 adet kamyon, 8.440 adet hafif ticari araç ve 30.333 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. İkinci el satışları ise 4.298 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk, 2015 yılında yüksek ekip performansıyla ulaşılan toplam 63.055 araç satışı ile yeni bir rekora imza attı.