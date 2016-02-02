Otomotiv 2016'ya kötü başladı

2016 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 32.713 adete geriledi. 34.615 adet olan 2015 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %5,49 oranında daraldı.

2016 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,65 azaldı ve 23.358 adet oldu. Geçen sene 24.498 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Ocak ayına göre %7,53 düştü ve 9.355 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.117 adet satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Ocak ayında, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %10,78 ve 2000cc üstü otomobillerde %5,51 azalış görüldü. 2016 yılında 121kW üstü 1 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.