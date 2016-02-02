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Otomotiv 2016'ya kötü başladı

Otomotiv 2016'ya kötü başladı
Otomotiv 2016'ya kötü başladı
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Otomobil pazarı % 4,65, hafif ticari araç pazarı % 7,53 küçüldü.

2016 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 32.713 adete geriledi. 34.615 adet olan 2015 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %5,49 oranında daraldı.

2016 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,65 azaldı ve 23.358 adet oldu. Geçen sene 24.498 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Ocak ayına göre %7,53 düştü ve 9.355 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.117 adet satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Ocak ayında, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %10,78 ve 2000cc üstü otomobillerde %5,51 azalış görüldü. 2016 yılında 121kW üstü 1 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.


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