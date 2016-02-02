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Otomotivin 2016 falına bakıldı

Otomotivin 2016 falına bakıldı
Otomotivin 2016 falına bakıldı
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2016 yılında dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %3,7 artışla 95,1 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği 2016 ocak raporunda sektörün 2015 değerlendirmesini ve 2016 öngörülerini yayınladı. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2016 Ocak ayı tahminlerine göre; Dünya için 2016 yılı büyümesinin %3,4 olduğunu görülüyor.

 Raporda, Dünyanın büyüme konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının 2016 yılı için %2,6 olacağı bekleniyor.  Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa içinde büyüme hızının 2016 yılında %1,7 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

 Üretim de artacak

 LMC Automotive, 2015 yılı 4. çeyrek itibariyle 2015 yılı sonuçları ve 2016 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayınladı. 2015 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre; 2015 yılı dünya toplam otomotiv pazarı geçen yıla oranla %1,0 artışla, 91,7 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %3,7 artışla 95,1 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. LMC Automotive, 2015 yılı 4. çeyrek itibariyle 2015 yılı sonuçları ve 2016 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 4. çeyrek sonuçlarına göre; 2015 yılı dünya toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla %0,9 artışla, 91,6 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %3,9 artışla yaklaşık 95,1 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor.

 Türkiye 950 binlerde tahmin ediliyor

 Türkiye’deki büyüme oranının 2016 Ocak ayında açıklanan revize Orta Vadeli Programa göre, 2016 yılında %4,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre, Türkiye için büyüme oranı, 2016 yılı için %2,9 olarak beklenmekte. 2016 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.


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