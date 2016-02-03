Seeger: "Hedeflerimizin üzerine çıkmayı başardık"

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger 2015 yılını değerlendirerek şu açıklamayı yaptı: “2015, zorlukların yılıydı. Geriye baktığımızda, bu zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla görüyoruz. Sonuçta, 2015 yılı Mercedes-Benz Türk tarihinin en başarılı yılı oldu. En yüksek satış hacmimizi, en yüksek üretim adetlerimizi ve en fazla ihracatı gerçekleştirdik. Bu başarıya çalışanlarımızın ve yetkili bayilerimizin üstün katkıları sayesinde ulaştık. 2015 yılının diğer önemli gelişmeleri, 80 Milyon Avro tutarındaki yatırımlarımız, Hoşdere Otobüs Fabrikamızın 20. yıldönümü ve Küresel IT Hizmet Merkezi’mizin açılışı oldu.Çalışan sayımız 2015 yılında %8 oranında artarak 6.000’in üzerine çıktı. Bu ciddi artış, özellikle Mercedes-Benz araçlarına olan talebi, üretim adetlerimizdeki yükselişi, inovasyon ve geleceğe yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla artırılan geliştirme çalışmalarımızı yansıtıyor. İş yaşamında kadınlara verdiğimiz önem sonucunda farklı kademelerde çalışan kadın sayısını artırmaya devam ettik. Bunun sonucunda beyaz yaka kadın çalışanlarımızın sayısı 2015’te bir önceki yıla oranla %10 yükseldi.Türkiye’de topluma katkımızı 2015’te de artırmaya devam ettik ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi daha da geliştirdik. “Her Kızımız Bir Yıldız” projemizde mezun kız öğrencilerimizin sayısı 3.500’e yükselirken mevcut öğrenci sayımız 1.200 oldu. “MobileKids” trafik eğitim projemizde de sevindirici gelişmeler kaydettik. 2013 yılından bu yana trafik eğitimi alan 7-14 yaş grubu öğrenci sayısı 10.000’i aştı. “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projemiz kapsamında ise 23 meslek lisesinde otomotiv laboratuvarı yenilendi. Bu sayıya 2016 yılında 6 okul daha ekleyeceğiz. 2016, tüm ürün gruplarımızda yeni rekorlar getirecek yeni ürünlerin yılı olacak. Bu ürünlerimizle Türkiye pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Özetle: Emin adımlarla ilerliyoruz.“

Frank Lehmann: “Aksaray Kamyon Fabrikamızda bu güne kadar ulaşılan en yüksek üretim hacmi gerçekleşti”

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann “2015’te Aksaray Fabrikamızda 19.688 kamyon ürettik. Bu fabrika tarihimizin en yüksek üretimidir. Ayrıca 2015’te fabrika yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ettik.”dedi.Daimler’ in Almanya’daki Wörth Kamyon Fabrikasında üretilen araçlarla aynı kalitede olan araçlarıyla Mercedes Benz Türk, Türkiye’de 14 yıldır 6 ton ve üzeri kamyon pazarının lideri konumunda. 2015 yılında 954 kamyon ihraç eden Mercedes-Benz Türk’ün 2001 yılında başlayan kamyon ihracatı, toplamda 32.454 adede yükseldi.

Martin Walz: “Mercedes-Benz Türk otobüste olağanüstü bir rekora imza attı”

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Direktörü Dr.Martin Walz 2015’i değerlendirerek “Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 4.253 otobüs ürettik. Bu rakam fabrikamız için tarihi bir üretim hacmidir ve yeni bir rekor olarak tarihimize geçiyor” dedi.Mercedes-Benz Türk 2015’te özellikle Batı Avrupa pazarlarına 3.298 otobüs satarak 2014’e göre ihracatta %10 oranında bir artış gerçekleştirdi. Şirketin otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana 36.298 adede çıktı.

Sülün: “Kamyon pazarının 14 yıldır, otobüs pazarının ise 48 yıldır lideriyiz.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs ve Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün “19.060 adetlik rekor kamyon satışımızla 2015’te de aralıksız 14. kez Türkiye 6 ton ve üzeri kamyon pazarı lideri olduk. 2015 aynı zamanda tarihimizin en yüksek kamyon satış adedine ulaştığımız yıl oldu. Türkiye ve otomotiv sektörü için hareketli bir yıl olan 2015’te otobüs ve kamyon pazarları seçimlerin ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle hızlı değişimler yaşadı. Mercedes-Benz Türk olarak bu ortamda verdiğimiz kararların iyi sonuçlarını almak bizi gururlandırıyor.

2015’te Mercedes-Benz şehirlerarası ve belediye otobüsü yurtiçi satış hacmi 991 adet olarak gerçekleşti. Böylece Mercedes-Benz yine Türkiye otobüs pazarının en çok tercih edilen markası oldu. 2016 yılında başarı çizgimizi sürdürerek yeni rekorlara ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Bekdikhan: “Mercedes-Benz otomobil satışlarında bir rekor yılı daha gerçekleşti.”

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan 2016 için “ Müşteri memnuniyeti ve büyümeye odaklı, motivasyonu her zaman en üst seviyede olan bayilerimiz, satış ve pazarlama organizasyonumuzla birlikte 2016 yılında en az geçtiğimiz yılın performansını sergilemeyi hedefliyoruz. Ancak gerek küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gerekse döviz ve faiz piyasalarındaki hareketlilik, 2016 pazarının gelişiminde ana etkenler olarak kalacağından, iyimser bir tedbirlilikle gelecek dönem planlarımızı oluşturacağız.”2015 yılında Türkiye’de otomobil pazarı bir önceki yıla göre % 24 büyüyerek 725.596 adede ulaştı. Aynı dönemde Mercedes-Benz otomobil satışları %31 artarak yeni bir rekor olan 30.333 adede yükseldi.

Mercedes-Benz kompakt modellerin (A- ve B-Serileri, CLA ve GLA modelleri) satışları %37 ile Mercedes-Benz otomobil satışlarında en yüksek paya sahip oldu. Türkiye’de en çok satılan Mercedes-Benz modeli yeni C-Serisi, 10.500 adet ile markanın otomobil satışlarının %35’ini oluşturdu. Toplam Mercedes-Benz otomobil satışlarının % 87’si ise 1,6 litre motorlu araçlardı.2016’da en yeni teknolojilerin yer aldığı yeni Mercedes-Benz E-Serisi’nin yansıra yeni C-Coupé, SLC ve GLS satışa sunulacak. Ayrıca yeni smart fortwo ve smart forfour modelleri de Türkiye pazarına tanıtılacak.

Akdeniz: “Mercedes-Benz 2015’i Sprinter ve Vito satışlarında rekorlarla kapattı.”

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Türkiye Müdürü Tufan Akdeniz gelecek yıl için “Hafif ticari araçlardaki başarı çizgimizi sürdürmeyi ve 2016 yılında da yeni bir satış rekoru gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.2015 yılında Türkiye hafif ticari araç pazarı 2014’e göre % 35 oranında büyüme kaydetti. Mercedes-Benz hafif ticari araç satışları ise % 8 oranında artarak 8.440 adede yükseldi. Bu satış hacmi 5.363 adet Mercedes-Benz Sprinter ve 3.077 adet Mercedes-Benz Vito’dan oluşurken, Vito satışları yeni bir rekor kırdı.

İkinci el araçlarda satış hacmi büyümeyi sürdürdü ve yeni bir rekora ulaştı

Otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobil satışlarından oluşan ikinci el satış hacmi, 2015 yılında da büyüme trendini sürdürerek 4.298 adede ulaştı. Bu, Mercedes-Benz Türk’ün ikinci el araç ticaretine başladığı 2009 yılından bu yana kaydedilen en yüksek satış hacmi oldu.

2015, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in en başarılı yılı oldu

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 2015 yılında 6,7 Milyar TL’lik bir portföy büyüklüğüne ulaşarak tarihinin en yüksek iş hacmine ulaştı. Şirket böylece Türkiye otomotiv finansmanı piyasasında en büyük portföye sahip oldu.2015’te Türkiye’de satılan Mercedes-Benz marka araçların % 55’ten fazlası Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından kredilendirildi. Sadece müşterilere ihtiyaç duyulan kredileri vermekle kalmayan şirket, sigorta hizmetleri de sundu. Mercedes-Benz Türk tarafından 2015 yılında satılan otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobillerin % 30’u Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sigortalandı.