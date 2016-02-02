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Bakanlar Kurulu açıklamalarına dizi ayarı

Bakanlar Kurulu açıklamalarına dizi ayarı
Bakanlar Kurulu açıklamalarına dizi ayarı
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Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklamalara 'dizi' ayarı yapıldı. Hükümet sözcüsünün, toplantı sonrası açıklamalarını reytingleri yüksek dizilerin başlama saatinden önce yapılması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu, her pazartesi Çankaya Köşkü’nde toplanıyor. Hükümet sözcüsü de toplantı sonrası görüşülen konular hakkında açıklamalar yapıyor. Hürriyet'ten Gizem Karakaş'ın haberine göre pazartesi günleri “Paramparça” ve “Güneş’in Kızları” gibi reytingi yüksek dizilerin yayın saati ile açıklamanın saati kesişiyor. Bu nedenle hükümet sözcüsünün açıklamaları bazı televizyonlardan yayınlanamazken, yayınlandığı kanalların da izlenme oranı düşük oluyor. Kabine bu soruna çare olarak Bakanlar Kurulu açıklamalarının dizilerin başlangıç saati olan 20.00’den önce yapılmasına dikkat edilmesine karar verdi. Bu nedenle dün açıklama saat 18.30’da başladı.

 


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