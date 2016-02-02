Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun başdanışman oldu

Partisinin 35. Olağan Kurultayı sonrasında yapılan tüzük değişikliği ile 17 kişilik MYK'deki üye sayısını 13'e düşüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 5 yeni başdanışman atadı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Lideri, Parti Meclisi'ne giremeyen eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ile DSP kökenli eski Kültür Bakanı İstemihan Talay'ı başdanışmanlığa getirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya gezisinin ardından dün ayağının tozuyla başdanışman atamalarını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, yeni başdanışmanlarının görev alanını da belirledi. Edinilen bilgiye göre Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Enerji politikaları”, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu “Tarım”, PM'ye giremeyen İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nu“Parlamento ile ilişkiler”den sorumlu başdanışman yaptı.

Kılıçdaroğlu, yurt gezilerinin koordinasyonunu üstlenen Veli Özdemir'i de başdanışman kadrosuyla genel merkezde görevlendirdi. Yerel seçimlerde Mersin Belediye Başkan adaylığı gündeme gelen eski DSP'li Kültür Bakanı İstemihan Talay ise “siyasi işler”den sorumlu başdanışman oldu. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “saha çalışmalarından sorumlu” başdanışmanı oldu