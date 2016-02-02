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Bülent Arınç'a Sadullah Ergin de destek verdi

Bülent Arınç'a Sadullah Ergin de destek verdi
Bülent Arınç'a Sadullah Ergin de destek verdi
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Arınç'ın bazı AKP'lilere yönelik eleştireler içeren ve büyük ses getiren açıklamalarını Sadullah Ergin de retweet yaparak paylaştı.

RADİKAL - CNN Türk'te katıldığı programda yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandıran eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a bir destek de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den geldi. 

Arınç'ın programdaki sözlerine gelen eleştiri ve tepkilere cevap vermek için Twitter'da yaptığı açıklamaları Sadullah Ergin de retweet yaparak paylaştı. Ergin ayrıca Hüseyin Çelik'in "istifa" tweetini de paylaştı.

Arınç'ın Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamayı AKP'li eski bakanlar Hüseyin Çelik de Twitter hesabından paylamıştı.

 


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