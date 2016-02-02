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Efkan Ala: Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret

Efkan Ala: Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret
Efkan Ala: Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret
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İçişleri Bakanı Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Mutabakatı'ndan haberi olduğunu söyleyen, eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin "bir tahminden ibaret" dedi.

RADİKAL - Gündemdeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bülent Arınç’ın dün kişisel Twitter hesabından yaptığı 6 sayfalık açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sayın Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret. Kasıtlı değilse de yanlış bir tahmin. Gizemli sözler söylenmeye kalkıldığında bunun sonu gelmez” dedi.

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