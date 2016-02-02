Efkan Ala: Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret

RADİKAL - Gündemdeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bülent Arınç’ın dün kişisel Twitter hesabından yaptığı 6 sayfalık açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sayın Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret. Kasıtlı değilse de yanlış bir tahmin. Gizemli sözler söylenmeye kalkıldığında bunun sonu gelmez” dedi.
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