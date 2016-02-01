Eski milletvekili Hasan Karakaya hayatını kaybetti

RADİKAL - Doğru Yol Partisi'nden 20'inci dönemde Uşak Milletvekilliği yaptıktan sonra seçim bölgesi Uşak'a dönen Hasan Karakaya, 6 yıl önce geçirdiği kalp rahatsızlığının nüksetmesi üzerine önceki gün yakınları tarafından Ankara'daki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisi sırasında kalp krizi nedeniyle dün yaşamını yitiren Karakaya'nın ölümü Uşak'ta üzüntü yarattı.
Eski milletvekili Hasan Karakaya'nın cenazesi yakınları tarafından Ankara'dan alınarak bugün Uşak Yücetepe Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Uşak Valisi Ahmet Okur, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kuvvet ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Fuat Altıntaş tarafından ikindide kıldırılan cenaze namazı sonrası, Karakaya'nın cenazesi Uşak Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
DHA-Yavuz KUŞDEMİR