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HDP'den ilk 4 madde açıklaması: Cumhuriyetin dili değişsin demiyoruz

HDP'den ilk 4 madde açıklaması: Cumhuriyetin dili değişsin demiyoruz
HDP'den ilk 4 madde açıklaması: Cumhuriyetin dili değişsin demiyoruz
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HDP Eşbaşkanı Demirtaş, "İlk 4 madde tartışmaya açılsın derken cumhuriyetin şekli, başkenti, dili değişsin demiyoruz" dedi.

RADİKAL-MYK toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu. Yeni anayasa çalışmalarının şeffaf olması gerektiğine vurgu yapan Demirtaş şunları söyledi: "Bütün maddeler tartışmaya açık olmalı. İlk 4 madde tartışmaya açılsın derken biz cumhuriyetin şekli değişsin, başkenti değişsin. Dili değişsin demiyoruz. Fakat kutsal metin gibi yaklaşılmasını kabul etmiyoruz. Haşa Kuran-ı Kerim hükmünde bir metin ile karşı karşıyaymış gibi bir durumu doğru görmüyoruz. Değişmesin dediğiniz maddeler darbeci Kenan Evren ve cuntası tarafından yapılmış. Allah'ın kitabına bu kadar saygınız yok. Darbecinin kitabına 4 elle sarılmışlar. Şu madde, bu madde tartışılmaz. Bizce ülkenin birliği tartışılmayabilir. Sınırları, cumhuriyeti, başkenti tartışmayalım. Fakat ilk 4 madde kutsaldır diye kimse bize gelmesin. Biz illa tartışıp değiştirelim de demiyoruz. Bir kutsal metin muamelesi yapılırsa biz oradan özgürlükçü, sivil anayasa çıkmayacağını düşünürüz."

DHA


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