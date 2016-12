HDP'li Faysal Sarıyıldız'dan Bakan Bozdağ'a yanıt

RADİKAL-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Cizre'de bir evin bodrum katında bulunduğu belirtilen yaralıların alınması için her yolun denendiğini ancak PKK'nın ambulanslara ateş açtığını, HDP'li milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da PKK'ya yardım ve yataklık yaptığını söyledi.

HDP'li Sarıyıldız yaptığı yazılı açıklamayla Bakan Bozdağ'a yanıt verdi. Hak ihlallerini kamuoyuyla paylaştığı için hedef haline geldiğini belirten Sarıyıldız açıklamasında şunları söyledi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün kamuoyuna yansıyan ifadesinde “Teröristlere yardım ve yataklık etmektedir” denilerek şahsım hedef alınmıştır. “Defolup dağa gitsin” denilerek sorunun kaynağı sanki Cizre’de yaşanan katliamlar değil de şahsımmış gibi gösterilmektedir."

BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE...

Sarıyıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra Cizre’nin herhangi bir ara sokağında, köşesinde başıma gelecek her tür saldırıdan siyasi iktidar sorumludur. Tahir Elçi’nin kendisini hedef gösterenlere karşı söylediği o sözü tekrar hatırlatıyorum “Sizden korkan sizin gibi alçak olsun.”

ADRESİ KASITLI MI YANLIŞ VERDİ?

Yaralıların bulunduğu binanın adresini konusundaki tartışmalara da değinin ve yaralı ve cenazelerin adresini kasti olarak yanlış verdiği yönünde iddialarına da değinen Sarıyıldız şunları dile getirdi: "Aynı iddia AKP Hükümeti tarafından AİHM’e gönderilen savunmada da yer almıştır. Yaralılar ve eve sığınmak zorunda kalan siviller, kendileri ile kurduğum irtibatta, bulundukları adresin emin olmamak ile birlikte 'Caferi Sadık No:5, 6 ya da 7 olabileceğini belirtmişlerdir. 25 Ocak’a kadar hem 112’ye hem de basına ve de resmi Twitter hesabımdan yaralıların Caferi Sadık No:5, 6 ya da 7 olabileceği tarafımca aktarılmıştır. 25 Ocak günü gündüz saat 13:51’de Cizre Kaymakamı’na şu mesajı attım: “Kaymakam Bey, şu an Cizre, Cudi Mahallesi Caferi Sadık Sokak No:5-6-7 adresinde 5 katlı kırmızı bina, bodrumunda bulunan çoğu yaralı 30’a yakın insanın üzerine yıkılıyor. Bir toplu katliam olmadan derhal müdahale edin.' Telefonla katıldığım televizyon programlarında yaralıların bulunduğu evin eşkâlini anlattığımı izleyen Hasan Acar isimli bir yurttaş, 25 Ocak günü telefonla bana ulaşarak, 'Vekilim sizin tarif ettiğiniz ev benimdir. Çünkü bahsettiğiniz mıntıkada kırmızı katlı olan 5 katlı bina olarak sadece benim ikamet ettiğim ev bulunmaktadır. Adresim de Bostancı Caddesi No:23’tür' diyerek gerçek adresi vermiştir. Bodrumda bulunan yaralılar da ev içerisinde Halit Acar adına ruhsatlı bir av tüfeğinin olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine ev sahibini arayarak, 'Evde Halit Acar adına bir av tüfeği var. Bu size mi ait?' diye sordum. Ev sahibinin av tüfeği ruhsatının kendilerine ait olduğunu ifade etmesiyle ev adresinin Bostancı Caddesi No: 23 olduğunu kesinleştirmiş oldum. Hiç vakit kaybetmeden gerçek adres 112’ye tarafımca bildirilmiştir. Bu 112 kayıtlarında da mevuttur. Aynı gün, yani 25 Ocak Pazartesi günü Cizre Kaymakamı’na adresi kesinleştirdikten sonra ikinci kez mesaj attım. Mesajda şu ifadeler yazılmıştır: “Yaralıların olduğu tarif edilen evin kendisine ait olduğunu ifade eden bir yurttaş, adresin Bostancı Sokak No: 23 olduğunu iletti. Cizre’de devlet güçlerinin uyguladığı sıkı ablukadan ötürü adresi kesin olarak teyit ettirme gibi bir imkan olmamıştır. Cizre’deki abluka nedeni ile mahalleler arasındaki irtibat tümden kopmuştur. Gerçek adresin iletildiği 25 Ocak tarihinden itibaren de sürekli 112’den ambulans talebinde bulunulmuştur. 112’ye bağlı ambulans da sürekli olarak 155 Polis İmdat’tan onay çıkması durumunda yaralıların bulunduğu eve intikal edebileceklerini tarafıma bizzat iletmiştir. Ancak her seferinde “güvenlik” gerekçesi ile bu talebimiz ret edilmiştir. 30 0cak günü yaralıların bulunduğu eve özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlenmesi neticesinde yaralılardan yaklaşık 50 saattir haber alınamamıştır."