HDP'li vekiller ses kayıtlarını yayınladı

RADİKAL - HDP Grup Başkenvekili İdris Baluken, Meral Danış Beştaş ve Osman Baydemir, HDP Grup Toplantı salonunda yaptıkları basın açıklamasında Cizre'de bir apartmanın bodrum katında bulunan yaralıların hâlâ kurtarılmadığını ve 48 saattir kendilerinden bir haber alamadıklarını söyledi. HDP'li Beştaş, yaralıların tahliyesi sırasında, telefonla görüştükleri belirterek DBP Meclis üyesi Mehmet Yavuzel'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinletti.

"YARALILARDAN HİÇBİR HABER ALAMADIK"

Yaralıların ambulansa gideceği sırada çatışma ortamı yaratıldığını savunan Beştaş, 16 dakikalık ses kaydının bir bölümünü yayınlamak zorunda kaldığını ve bunun için özür dilediğini aktardı. Beştaş, "Bu ses kayıtlarını yayınlamak zorunda kaldığımız için başta yaralılar olmak üzere ailelerinden, halkımızdan özür diliyoruz. 48 saat boyunca Cizre'de vahşet bodrumunda bulunan yaralılardan hiçbir haber alamadık. İletişim kuramadık. Bu ses kayıtlarını sizlerle paylaşmanın sebebi eğer bu yaralılar hala yaşıyorsa umarız aksi olmamıştır; bu ses kaydı vasıtasıyla onların hayatını kurtarmak dışında gayemiz yoktur" diye konuştu.

"TEMEL AMACIMIZ YARALILARIN SAĞ OLARAK ÇIKMASI"

HDP'li Beştaş daha sonra telefon görüşmesi sırasında kaydedildiğini belirttiği ve 4 ayrı bölümden oluşan ses kayıtlarını dinletti. Beştaş, "Ses kayıtlarını hiçbir yere iletmeyeceğiz. Temel amacımız yaralıların sağ olarak çıkması için yayınladık ancak konuyla ilgili gerekli soruşturma olursa kayıtlarını soruşturma makamlarına teslim ederiz" dedi.



4 AYRI SES KAYDI

29 Ocak’ta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın da içinde bulunduğu bir Kriz Koordinasyon Merkezi kurulduğu bilgisini paylaşan Meral Danış Beştaş, o gün yaralıları almaya en yakın gün olunduğu ifade etti. Beştaş, daha sonra yaralılarla yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarını paylaştı.

29 Ocak günü yaralılar arasında bulunan DBP PM üyesi Mehmet Yavuzer ile Meral Danış Beştaş arasında yapılan görüşmelere ait 4 ayrı ses kaydı ile daha ambulans hareket halindeyken gerçekleşen görüşmeye ilişkin ses kaydı şöyle:

Beştaş: Şu anda ambulansı takip ediyoruz. Yolda, ulaşsın sizi arayacağız.

Yavuzer: Burada herhangi bir ses yok. Bilginiz olsun hiçbir ses yok.

Beştaş: Tamam.

İkinci görüşmede geçen diyalogda ise Beştaş, telefonun diğer ucundaki yaralıya “Şimdi Bakanlık ile görüştük. Her birimiz bir telefonda olacağız. Siz hazırlıklarınızı yapın şu anda oraya geldiler ama biz sizi arayınca çıkacaksınız” diyor.

Ardından yapılan 3’üncü görüşmede ise Beştaş ve Yavuzer arasında geçen diyalog şöyle:

Beştaş: Polislerin sesi kesildi. Buradadır koridordadır. Hemen sizin çıkacağınız kapının önündeler.

Yavuzer: Evet içerideler. Belki sizin sesinizi de duyuyorlar. İçişleri Bakanı yanınızda mı?

Beştaş: Şu anda o telefonun…

PATLAMA, SİLAH SESLERİ, ÇIĞLIKLAR...

Tam da bu sırada görüşmenin 26’ıncı saniyesinde patlama ve silah sesleri ile çığlıklar telefonun diğer ucundan yoğun bir şekilde geliyor ve konuşma kesiliyor. Bu sırada yaralıların bulunduğu noktaya doğru ateş açıldığına dair sesler de görüşmeye yansıyor.

Paylaşılan son ses kaydında ise geçen diyalog şu şekilde:

Karşıdaki ses: Ben dinliyorum kulaklarım kötü

Beştaş: Sesimi alıyorsunuz

X kişi: Çok az alıyorum.

Beştaş: Oradan çıkabilecek durumda değilseniz başka bir formül bulmamız lazım.

X kişi: Enkaz altındayız. Ben nasıl anlatayım ya

Beştaş: Tamam tamam çıkabilecek durum değilsiniz yani.

X şahıs: Enkaz altındayız enkaz.

Beştaş: Tamam telefon açık kalsın.

Bu görüşmelerin ardından yaralılarla irtibat kesilirken, şu ana kadar da herhangi bir iletişim kurulmadığı gibi akıbetleri konusunda bilgi de alınmış değil.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ise tek gayelerinin bodrum katında olan yaralıların hastaneye naklinin sağlanması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Tarihimiz en kirli ve en karanlık vahşetiyle karşı karşıyayız. Bütün savaşlar yıkım ve gözyaşıdır. Ama tarihimizdeki en çirkiniyle karşı karşıyayız. Nakil çalışması tam gerçekleşeceği anda neden binaya silahlı saldırı düzenlendi? En geç Cumartesi günü saat 12.31'e kadar hayatta olan bu insanların akıbeti nedir? Şu anda yaşıyorlar mı? Başka bir şey mi oldu? Derhal yanıt bekliyoruz. Cizre'de yürütülen bu operasyon hangi merkez tarafından yönetilmektedir. 16 dakikalık ses kaydının tümünü yayınlarsak büyük bir infial olur".



HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de açlık grevinin dönüşümlü olarak devam edeceğini belirtti.

DHA-Nursima KESKİN/RADİKAL