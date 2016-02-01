Hüseyin Çelik istifa ettiğini duyurdu! İşte Başbakan Davutoğlu'nun yeni danışmanları

RADİKAL - Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Başbakan Davutoğlu’nun partideki yeni danışmanları belli oldu. Davutoğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan danışmanlık yapacak. Son iki senedir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığını yürüten Ankara Milletvekili Ertan Aydın da bu göreve Davutoğlu ile devam edecek.

A TAKIMINDA YILDIZ DA VAR

AK Parti’de 3 dönem Enerji Bakanlığı görevi üstlenen, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da partide Davutoğlu’na enerji ve ekonomi gibi konularda danışmanlık yapacak.

Eski AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul da AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı’na getirilen 5 isim arasında yer alıyor. 3 dönemdir Konya’dan milletvekili seçilen Özkul, aynı zamanda TBMM Benin Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor. Eski milletvekillerinden Zeynep Karahan Uslu da Başbakan Davutoğlu’na özellikle AR-GE konusunda yapılacak reformlarda danışmanlık hizmeti verecek. Davutoğlu’nun Başdanışmanlığını yapan Hüseyin Çelik ise yeni listede yer almıyor. Çelik’in kendi talebi üzerine başdanışmanlık görevinin sona erdiği öğrenildi.

HÜSEYİN ÇELİK: GÖREVDEN ALINMADIM İSTİFA ETTİM

Bu arada eski bakan Hüseyin Çelik akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başbakan danışmanlığı görevinden 15 gün önce istifa ettiğini duyurdu.

Çelik mesajında, “Ak Parti Genel Başkan Başdanışmanlığından alındığımı iddia edenlere: Ben 15 gün önce gördüğüm lüzum üzerine istifa dilekçesi vererek ayrıldım” ifadelerini kullandı.