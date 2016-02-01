Hüseyin Çelik'ten Bülent Arınç'a destek

RADİKAL - Cuma akşamı CNN Türk’te Taha Akyol’un programında yaptığı açıklamalar gündem oluşturan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisi hakkında özellikle Twitter üzerinden gelen tepkilere yine Twitter hesabından yanıt verdi.

Arınç, 6 sayfalık açıklamasında, söylediği her sözün sonuna kadar arkasında olduğunu vurgulayarak, “Unutulmamalıdır ki, yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde, güneş görmemiş daha bir çok hakikat gölgeleniyor. Yıkmayı, yıkıcı olmayı değil, yapmayı, yapıcı olmayı, hevesleri değil, akıl ve iz’ anı salık veririm...

Mazlumun aidiyetine ve zulmün menşeine bakarak zulme gerekçeler bulmaya çalışmak, o zulme ortak olmaktır” ifadelerinin kullandı.

Bülent Arınç’ın 6 sayfalık açıklamasını AK Partili eski Bakan Hüseyin Çelik de kendi hesabından retweetledi.

