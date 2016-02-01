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Hüseyin Çelik'ten Bülent Arınç'a destek

Hüseyin Çelik'ten Bülent Arınç'a destek
Hüseyin Çelik'ten Bülent Arınç'a destek
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Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, cuma akşamı yaptığı açıklamalara yönelik tepkilere, bugün Twitter üzerinden 6 sayfalık yanıt verdi. "Unutulmamalıdır ki, yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde, güneş görmemiş daha bir çok hakikat gölgeleniyor" sözleri dikkat çeken Arınç'ın açıklamalarını eski bakan Hüseyin Çelik'in kendi hesabından retweetlemesi dikkat çekti.

RADİKAL - Cuma akşamı CNN Türk’te Taha Akyol’un programında yaptığı açıklamalar gündem oluşturan Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisi hakkında özellikle Twitter üzerinden gelen tepkilere yine Twitter hesabından yanıt verdi.

Arınç, 6 sayfalık açıklamasında, söylediği her sözün sonuna kadar arkasında olduğunu vurgulayarak, “Unutulmamalıdır ki, yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde, güneş görmemiş daha bir çok hakikat gölgeleniyor. Yıkmayı, yıkıcı olmayı değil, yapmayı, yapıcı olmayı, hevesleri değil, akıl ve iz’ anı salık veririm...

Mazlumun aidiyetine ve zulmün menşeine bakarak zulme gerekçeler bulmaya çalışmak, o zulme ortak olmaktır” ifadelerinin kullandı.

Bülent Arınç’ın 6 sayfalık açıklamasını AK Partili eski Bakan Hüseyin Çelik de kendi hesabından retweetledi.

Bülent Arınç: Söylediklerimin arkasındayım


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