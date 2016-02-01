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Kılıçdaroğlu Veli Özdemir'i başdanışman olarak görevlendirdi

Kılıçdaroğlu Veli Özdemir'i başdanışman olarak görevlendirdi
Kılıçdaroğlu Veli Özdemir'i başdanışman olarak görevlendirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 35. Olağan Kurultayı ile başlayan süreçte parti içindeki değişimlerini sürdürüyor.

RADİKAL - Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2010'dan bu yana birlikte çalıştığı, genel seçimler öncesi İzmir'de Önseçim İşlerinden Sorumlu Koordinatör olarak da görevlendirdiği, Genel Merkez Basın Danışmanı Veli Özdemir'i 'Başdanışman'lık görevine terfi ettirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından imzalı görevlendirme yazısıyla tüm program ve dış gezi planlama koordinasyonundan sorumlu başdanışman olarak görevlendirilen, Özdemir'in yeni dönem için önemli projeleri başlatacağı belirtildi.

 


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