Kurtulmuş'tan PYD tepkisi: Herkes haddini hududunu bilsin

RADİKAL-Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "PYD'nin, Türkiye'ye karşı savaş çağrısı oldu nasıl değerlendiriyorsunuz" sözleri üzerine Kurtulmuş, "Herkes kendi yerini, haddini hududunu bilsin. Terör ile çok ciddi ve çok kesin bir mücadeleyi sürdürüyor. Sağdan soldan yapılacak açıklamaların Türkiye'nin bu terör ile mücadele kararlılığına en ufak bir zarar vermeyeceğini ve bu mücadelenin de inşallah en kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etmek isterim" dedi.

TOLEDO BENZETMESİ

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sur için Toledo benzetmesi yaparak yeniden inşa edileceği şeklindeki sözlerini değerlendirmesi istenen Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: "Bu yeniden inşa derken bunu sadece fiziki olarak da düşünmeyin. Terörle mücadele kapsamında bölge halkı son derece zor şartlar altında yaşıyor. Bir kısmı göç etmek zorunda kaldı. İnsanların evleri tahrip oldu. Maddi ve manevi olarak kayıpların telafi edilmesi orada hayatın yeniden normale döndürülmesi eğitimi, sosyal hayatı…ile o bölgenin yeniden inşa edilmesi mevzu bahistir.

BÖLGEDEKİ BÜTÜN AKTÖRLER DEVREYE KONULARAK İNŞALLAH İYİ BİR SONUÇ ELDE EDİLECEK

Bölgedeki bütün aktörler devreye konularak bölgenin sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri, kanaat önderleri hepsinin görüşleri alınarak inşallah iyi bir sonuç elde edilecek. Toledo benzetmesini sayın Başbakanımız şu manada söyledi: Yani yeniden çok güzel bir şekilde imar edilecek. Bunu özellikle Sur için söyledi. Bu işin sahibi başından beri millettir. İstişareler yapıyoruz bunları sürekli yapacağız. Bir haftadan sonra bırakacak değiliz. Sadece Ankara'da değil bölgede de istişarelere devam edeceğiz. Herkes görüşlerini dile getirerek ve bölgenin yeniden imar ve inşası ile herkesi sürece dahil edeceğiz."

ARINÇ'IN SÖZLERİ İÇİN KONUŞMADI

Bülent Arınç açıklamalarını ısrarla değerlendirmesi istenen Kurtulmuş, "Kendi kişisel görüşü. Beni bu konuda konuşturamazsınız" dedi.

Hakime TORUN / ANKARA-DHA