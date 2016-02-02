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Leyla Zana'nın kararı: Yemin etmeyecek

Leyla Zana'nın kararı: Yemin etmeyecek
Leyla Zana'nın kararı: Yemin etmeyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmek için "önce yemin etsin" şartı koştuğu Leyla Zana kararını verdi. Zana yemin etmeyecek

RADİKAL - HDP Ağrı milletvekiliş Leyla Zana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etmişti. Erdoğan ve Zana arasındaki görüşmede Güneydoğu'daki operasyonları durdurmak, Abdullah Öcalan ile görüşmelerin tekrar başlaması ve çözüm süreci masasının yeniden kurulması konularının masaya yatırılması bekleniyordu.

ERDOĞAN ŞART KOŞMUŞTU

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leyla Zana'ya şart koşarak, "Öncelikle şunu söyleyeyim, burada birinci derecede bir defa yeminini yapması lazım. Parlamentoda yemini yapmadıktan sonra zaten böyle bir kabul söz konusu olmaz. Ancak geçenlerde -yanındaki danışmanı veyahut da özel kalemi bilemiyorum-, özel kalemimi arayarak söylediği bazı şeyler var, yani eğer kendisi görüşmelerini bu başlıklar altında düşünüyorsa zaten gelmesine de gerek yok" şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu.

ZANA, DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, konuyla ilgili sessizliğini koruyan Zana, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi. Demirtaş, parti olarak Zana'nın her türlü kararının arkasında olacakları mesajını verdi.

YEMİN ETMEYECEK

Tavrında ısrarcı olan Zana'nın ise "yeminde eksik veya yanlış olmadığı" görüşünde olduğu ve tekrar yemin etmiyeceği belirtiliyor. Yemini geçersiz sayılan Zana milletvekili maaşı alamıyorve diğer özlük haklarda da yararlanamıyor. (Habertürk)


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