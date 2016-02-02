MHP'de kayyum sesleri: Muhalifler cuma günü davayı açıyor

RADİKAL-MHP’de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler bu cuma davayı açıyor.Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan’ın avukatlarının bu hafta içinde yeniden bir araya gelecekleri, imzaların teslim edildiği gibi yine bir “hayırlı cuma” günü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açacakları bildirildi. 10 sayfayı aşan dava dilekçesinin “açıklama” bölümünde bugüne kadar yaşanan süreç anlatılıyor. 543 delegenin noter onaylı olağanüstü kongre talebinde bulunulduğu, bunun için 30 günlük süre tanındığı, tüzükteki gerekli olan 5’te 1 (248 delege) oranının fazlasıyla aşıldığı dile getirilen dilekçede, Genel Merkez kanadından bu yasal talebe herhangi bir yanıt verilmediği gibi Genel Başkan Devlet Bahçeli başta olmak üzere parti yöneticilerinin olağanüstü kurultayı toplamayacaklarına ilişkin açıklamalarına yer veriliyor.

'KAYYUM OLUŞTURULSUN'

Dilekçede geçmiş dönemlerdeki yerel mahkeme, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi emsal kararlarına da atıfta bulunuluyor. Dilekçenin, “talep” bölümünde ise Siyasi Partiler Yasası ve MHP tüzüğü ile atıfta bulunulan Medeni Kanun ile Dernekler Kanunu’ndaki ilgili hükümlere değinilen dilekçede, olağanüstü kongre talebinin yerine getirmek üzere bir “çağrı heyeti”(kayyum) oluşturulması isteniyor. Üç kişilik çağrı heyetinde hangi 3 ismin yer alacağı cuma günü verilecek dilekçe de zikredilecek.