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Suudi ziyaretindeki Genelkurmay Başkanı'nın kamuflajına dikkat!

Suudi ziyaretindeki Genelkurmay Başkanı'nın kamuflajına dikkat!
Suudi ziyaretindeki Genelkurmay Başkanı'nın kamuflajına dikkat!
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Suudi Arabistan ziyaretine katılan Genelkurmay Başkanı Akar'ın giydiği kamuflajda, apoletler yoktu. Bunun yerine rütbe Amerikan ordularında olduğu gibi göğüste yer alıyordu.

RADİKAL - Başbakan Ahmet Davutoğlu, Riyad’da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelirken görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Ancak görüşmede çekilen fotoğrafların basında yer almasından sonra başka bir nokta daha dikkat çekti. O da Orgeneral Hulusi Akar’ın giydiği kamuflajdı.

Çünkü Orgeneral Akar’ın giydiği kamuflajda, apoletler yoktu. Bunun yerine rütbe Amerikan ordularında olduğu gibi göğüste yer alıyordu.

Vatan'ın haberine göre Orgeneral Akar yeni kamuflaj üniformayı ilk kez Riyad ziyareti sırasında giydi. Bundan sonraki resmi ziyaretlerde yeni üniformanın kullanılacağı ifade edildi. Eski ve yeni kamuflaj arasındaki farklar ise omuz ve göğüs bölgesinde bulunuyor. Eski kamuflajlarda subayların rütbeleri, omuzlarda kullanılan yıldız, çelenk sembolleri ile gösteriliyordu. Astsubaylarda ise kolda bulunuyordu. Yeni kamuflajlarda yıldız ya da çelenk gibi simgeler yer almayacak. Sağ göğüs üzerinde rütbe, birlik ve soyadı yazacak.


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