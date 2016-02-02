Dostu eski nişanlısıyla sevgili olunca böyle intikam aldı!

RADİKAL - Bir Imgur kullanıcısı geçtiğimiz günlerde tepesini attıran bir olay yaşadı. Yıllarca ev arkadaşlığı yaptığı en yakın dostu, eski nişanlısıyla yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Bunu kabullenmekte oldukça zorlanan genç adam, bir süre sonra eski dostundan ; "Dostum benim oyun konsolu sende kalmış. Onu bana göndersene, yalnız dikkat et kargoda zarar görmesin." şeklinde bir mesaj alınca cinnetin eşiğine geldi. Damarına basıldığını hisseden genç adam sakin bir şekilde markete gitti ve koli bandı ile plastik kelepçeler aldı. Sonra yine sakince söz konusu oyun konsolunu paketlemeye başladı. Paketleme işleminin her anını fotoğraflayan genç adam. Bunları sosyal medyadan paylaştı. Oyun konsolunu akıl almaz bir şekilde plastik kelepçeler, koli bantları ile çözülmesi imkansız bir hale getiren genç adam bununla da yetinmedi!

Kablolar dahil bütün aparatları haftalarca uğraşılsa çözülemeyecek bir şekilde paketleyen genç adam, demir bahçe çitleriyle de pakedi sağlamlaştırdıktan sonra bütün parçaları bir kutunun içine yerleştirdi. Kutunun üstünde evde bulabildiği bütün çöplerle doldurdu hatta bizzat pisliğini de kutuya ekledi. Kutuyu açacak kişinin hayatındaki en iğrenç şeyle karşılaşması için elinden geleni yaptı ve bu anları da fotoğrafladı...

Sosyal medyada bir anda viral haline gelen bu kutunun ismini kullanıcılar "İntikam kutusu" olarak belirledi. Şimdilerde herkes sevgililerinin eski eşyalarını benzer yöntemle kutulayarak gönderme planlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Günün birinde elinize böyle bir kutu geçerse, belki hangi eski sevgilinizin gönderdiğini tespit edemeyebilirsiniz ama bu fikri nereden aldığını artık biliyorsunuz!