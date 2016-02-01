Dünya bu yaratığı konuşuyor!

RADİKAL - Karayipler'de çeklien görüntüler sonucunda gün yüzüne çıkan bir yaratık şu sıralarda sosyal medyada büyük tartışmalar yaratıyor. Carriacou adasında bir balıkçının sahilde bulduğu canlı ilk başta egzotik bir okyanus balığına benziyordu. Üstünde taşıdığı mavi renklerle belgesellerden aşina olduğumuz ender görülen türlerden birine benziyordu. Ancak bir süre sonra canlıyı ters çeviren balıkçılar hayatlarının şokunu yaşadılar.

Balığı gözlemleyen balıkçı ve çevresindeki görgü tanıkları canlıyı şöyle tarif ettiler: "Kemikli ve parmakları ayakları var. Derisi balıktan çok tavuk derisi gibi. Aynı insan burnu gibi bir burnu var ve yüzgeçleri çok garip." Balığı incelemesi için yetkililere başvuran 74 yaşındaki Hope McLawrence, henüz bir dönüş alamaıklarını belirterek torunlarından görüntüyü internete yaymalarını istemiş. İşte bu dakikadan sonra söz konusu garip canlı bir internet virali olmuş durumda. (Mirror)