O Ses gerçekten Türkiye mi?

İlk sezonu ele alacak olursak, O Ses Türkiye hem jüri kadrosunun gücü hem de yarışmanın ilk defa seyirciyle buluşması açısından oldukça etkileyiciydi ve Murat Boz'un kurduğu ekipten Oğuz Berkay Fidan birinci olarak çıkmıştı. Oğuz Berkay'ın müzik kariyerinin nasıl şekilleneceği uzun süre konuşuldu hatta Murat Boz'un onu piyasaya nasıl süreceği merakla bekleniyordu. Ancak Oğuz Berkay aradan geçen yaklaşık 4 senenin ardından ancak "Beni Ellerden Sayma" adlı şarkısıyla adından söz ettirebildi. Açıkçası Oğuz Berkay, efendi duruşuyla her ne kadar takdir edilesi bir arkadaşımız olsa da, Türkiye'nin sesi olamadı.

İkinci sezonun birincisi Mustafa Sandal'ın ekibinden Mustafa Bozkurt oldu ve sesinin Ahmet Kaya'ya benzerliği dışında hafızalarda yer edemedi. 3. sezon birincisi Hasan Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımından çıkmıştı. Hasan Doğru, fiziğinden beklenmeyen bir performans sergileyerek uzun süre gündemde kalsa da müzik piyasasında henüz umulan noktada mı? Kesinlikle değil. Dördüncü sezonda ise Ebru Gündeş'in takımından Elnur Hüseynov birinci olarak yarışmayı tamamladı. Sesi çok iyi olsa da Azeri asıllı Huseynov'un adını henüz duymayan o kadar çok kişi var ki, O Ses Türkiye'nin en az tanınan birincisi desek yeridir. Ancak kendisi Azerbaycan'ı Eurovision'da temsil etmiş bir isim.

Son sezonda ise geçtiğimiz akşam Gökhan & Hakan ikilisinin takımından Emre Sertkaya birinci olarak yarışmayı tamamlayarak 5. şampiyon oldu. Tartışmasız güzel bir sesi olan Sertkaya umarız önceki şampiyonların aksine gerçekten müzik piyasalarını sallayan bir isim olarak gelecek yılların yıldızı olur. Türkiye aslında ses yarışmalarından çıkan pek çok yıldızını özellikle 80'lerde ve 90'larda büyük yıldızlar haline getirmiş bir ülke. Bugün müzik duayeni olarak görülen pek çok isim aslında bir zamanların ses yarışmalarının galipleri.

Bu noktada biz de Türkiye'nin sesini sizlerin oylarınıza sunmak istedik şu ana kadar ortaya çıkan 5 şampiyon arasında en başarılısı sizce hangisi. (Bu arada bir küçük eleştiri, 5 yarışmada da erkeklerin şampiyon olması dikkat çekici. O kadar kadın yarışmacı arasında bir tane mi ses yoktu? Elenenler arasında yer alan İrem Derici misal son yıllarda müzik piyasasına damga vurdu ama yarışmada bu potansiyel kendisinde görülmedi...)