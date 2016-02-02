Twitter savaşında son perde selfiesi olay yarattı

RADİKAL - Geçtiğimiz hafta Wiz Khalifa'nın attığı bir Tweet'i üstüne alınarak ağır cevap vermeye çalışan Kanye West, Amber Rose'un tarif edilmesi güç bir bel altı cevap vermesiyle adeta rezil olmuştu. Üstüne bir de porno oyuncusu Lisa Ann'ın itiraf niteliğindeki Tweet'leri gelince Kanye'nin adeta ipliği pazara çıkmıştı. West ve eşi Kim Kardashian şu zamana kadar hep birlikte hareket etmeleriyle tanınan bir çift. Bu krize karşı da birlikte duracakları düşünürken, Kim Kardashian uzun süredir kavgalı olduğu bilinen Amber Rose ile çektiği bir selfie'yi paylaşarak herkesin kafasını karıştırdı. Üstelik aynı pozu Amber Rose da paylaşınca adeta sansasyonel ikili paslaşmış oldu.

Çoğu kişi Kim Kardashian'ın ipliği pazara çıkan West'ten intikam almak için böyle bir şey yaptığını düşünürken, Kim'in West'i sırtından bıçakladığı konusunda birleşti. Ancak bazı sosyal medya kullanıcılarına göre ise tüm bu Twitter atışmaları tamamen reklamdan ibaretti ve tarafların arasında herhangi bir sorun yoktu. Şimdilerde herkes bu selfienin ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor. Ancak Buzzfeed ekibi sıkı bir takip yaparak söz konusu selfie'nin yeni değil, yılbaşında çekilmiş olduğu izlenimine ulaştı. İşte herkesin kafasını karıştıran o paylaşımlar...