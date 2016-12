Yapay et test edildi onaylandı!

RADİKAL - Memphis Meats ekibinin şefi Uma Valeti geçtiğimiz günlerde geliştirdikleri yeni bir ürünü tanıtarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gıda piyasaları ve bir yerlerde dünyayı yönettiğini düşündüğümüz "Gıda Baronları" bu icada ne der bilmiyoruz ama bu arkadaşlar desteklenirse dünyadaki açlığın durdurulabileceğine en azından sosyal medyayı inandırmış durumdalar. WFP (Dünya gıda programı) istatistiklerine göre dünyada 800.000.000 insan -ki bu neredeyse dünyadaki her 7 insandan 1'i demek- açlık çekiyor. Dünya Açlık Komitesi'ne göre ise 1.600.000.000'e yakın kişi de -bu da yine dünyadaki her 7 insandan 2'sine yakın bir oran- yokluk sebebiyle et tüketemiyor. Anlayacağınız durum vahim. Hangi topluma hangi inanca ait olursanız olun bu dünyada 7 kişiden birinin gece yatağa aç yattığını düşünmek, insan yüreğinin kaldırabileceği bir şey değil. Ne yazık ki toplanan bağışların bir çoğu da doğru yerlere ulaşamıyor. Yardım ettiğimizi düşündüğümüz bağış sistemlerinin ne kadar sağlıklı işlediği tartışmaya açık bir durum. En doğru ve en kesin çözüm, kolay üretebilen, kaynak sıkıntısı olmayan ve ekonomik gıdaların hızla yayılmasını sağlamak.

Peki et gibi bir gıda hammadde, kaynak sıkıntısı olmadan nasıl üretebilir? Öyle ya bir inek, bir koyun, bir tavuk olmadan eti nasıl elde edebiliriz? İşte Memphis Meats bu noktada kahramanlık diyebileceğimiz bir projeye soyundu ve güzel haber: başardılar! San Francisco'da bir start up proje olarak kolları sıvayan Uma Valeti ve ekibi, sonunda orijinal et hücrelerini kopyalayarak suni eti yaratmayı başardı. Wall Street Journal'a konuşan Valeti, yaklaşık 20 yıl içerisinde dünya gıda pazarını değiştireceklerini söylüyor. Şu an ellerindeki teknoloji ile bir bifteği ancak 18.000 dolar maliyetle üretebiliyorlar ve gerçeği ile ayırt edilemeyecek kadar lezzetli olduğunda iddialılar.

Bir köfte ise 11 dolara yapılabiliyor. Valeti ve ekibi şimdi geliştirmeler yaparak maliyetleri minimal seviyelere indirmek için yatırımcı arıyorlar. Valeti tanıtımını yaptığı suni köfte için şunları söylüyor; "Tavada duran şu iğrenç şeye iyi bakın, çünkü o dünyayı değiştirecek. Açlığı sonlandıracağız. Herkesin karnı doyacak ve bunu başaracağımızı biliyoruz. 20 sene sonra kimse hayvanları kesmek zorunda kalmayacak, bildiğiniz dünyayla vedalaşmaya hazır olun."