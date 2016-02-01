Çaykur Rizespor'da transfer

RİZE (AA) - Spor Toto Süper lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medicana Sivasspor'dan Ümit Kurt ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda, 3 yıldır Medicana Sivasspor forması giyen 24 yaşındaki stoper Ümit Kurt ile 2,5 yıllığına anlaşma sağlandığını belirtti.
Ferah, "Milli takımların çeşitli kademelerinde de forma giyen Ümit Kurt, Süper Lig'de 103, Türkiye Kupası'nda 20, 1. Lig'de 15 kez forma giymiş tecrübeli bir oyuncudur. Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' dileklerimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.